Есть вещи, способные напугать даже самого дерзкого кота. В случае с этим четырехлапым такой вещью стал тостер.

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Владелец обожает тосты

Забавное видео опубликовал пользователь платформы Reddit с ником Cfreeman9223. Кадры быстро покорили пользователей и попали в тренды.

Тост – мой любимый перекус, это легко, без всякого беспорядка и забот, – написал автор видео.

Вот только котик автора думал иначе.

Кот мирно спал

Пушистик спокойно спал на барной стойке. Рядом готовились любимые тосты его владельца.

Когда тостер выключился, а поджаренный хлеб выпрыгнул прямо возле кота, тот ужасно испугался. Кот подпрыгнул и упал прямо на пол с большой высоты. К счастью, животное не пострадало.

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