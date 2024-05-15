Реальная мистика: кот смог "предсказать" более 100 человеческих смертей

В одном из домов престарелых в США кот, по имени Оскар, удивил своих новых хозяев. Пушистый взял на себя роль предсказателя смерти.

Животному удалось “предсказать” более 100 смертей. Об Оскаре начали говорить на популярном форуме Reddit.

Читайте также Женщина спасла "злую собаку" с дороги, а потом раскрыла всю правду – это был не совсем пес

Кот "предсказал" более 100 смертей в доме престарелых

Анонимный пользователь с ником Jjokes11 отметил, что кот проводил с людьми время, когда чувствовал, что они находятся на последних минутах жизни. В обычные дни кот по кличке Оскар ни к кому не подходил.

Кота Оскара приютил Центр сестринского ухода и реабилитации Steere House в Провиденсе, Род-Айленд, США. Его взяли как терапевтического кота, но люди, работающие там, поняли, что он не проводит много времени ни с кем из постояльцев и держится преимущественно сам по себе. Но однажды он проявил большой интерес к одному жильцу и продемонстрировал большую привязанность к нему. Вскоре этот жилец умер через несколько дней.

Работники поняли, что Оскар проводит время с некоторыми жителями только тогда, когда он каким-то образом чувствует, что они находятся на последних минутах жизни,

– говорится в тексте статьи одной из местных газет.

В другой день животное пытались заставить провести время с пожилым человеком, который, по мнению работников, должен был скоро умереть, но Оскар провел время с внешне здоровым мужчиной. Он умер через несколько дней.



Кот правильно предсказал смерть более 100 человек и утешил их в последние минуты жизни / Фото Reddit

В статье отмечается, что за свою жизнь кот правильно предсказал смерть более 100 человек и утешил их в последние минуты жизни. Он умер 22 февраля 2022 года в возрасте 17 лет.

Подобная история вызвала ажиотаж среди пользователей форума. Они поспешили поделиться своими историями:

"Это произошло, когда я работал помощником в доме престарелых, много лет назад. Одной из моих постояльцев было 100 лет, и ее время подходило к концу. Кот нашего дома, Луи, стал проводить время в комнате женщины. Ее дочь разозлилась и потребовала убрать животное, ведь ей показалось, что его присутствие означает, что ее мама умирает. К сожалению, кот был прав";

"Да, это биохимия (вероятнее всего). Я пришел сюда, чтобы сказать вот что. Даже собаки могут знать, когда у человека рак. Их организм начинает выделять различные гормоны/ферменты, которые животные могут обнаружить";

"Я могу придумать гораздо худший способ уйти из жизни, чем прижаться к ласковой кошке".

Домашнего аллигатора украли и по ошибке выпустили в дикую природу

Аллигатор, по имени Уолли, был похищен в США и нечаянно выпущен на волю среди себе подобных. Он имеет уникальный титул единственного в мире аллигатора-терапевта, который оказывает эмоциональную поддержку тем, кто в ней нуждается.

Пожилой владелец аллигатора полон решимости найти своего любимца, и поиски Уолли продолжаются. Невероятную историю рептилии и его хозяина – читайте по ссылке.