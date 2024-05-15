Животному удалось “предсказать” более 100 смертей. Об Оскаре начали говорить на популярном форуме Reddit.

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Кот "предсказал" более 100 смертей в доме престарелых

Анонимный пользователь с ником Jjokes11 отметил, что кот проводил с людьми время, когда чувствовал, что они находятся на последних минутах жизни. В обычные дни кот по кличке Оскар ни к кому не подходил.

Кота Оскара приютил Центр сестринского ухода и реабилитации Steere House в Провиденсе, Род-Айленд, США. Его взяли как терапевтического кота, но люди, работающие там, поняли, что он не проводит много времени ни с кем из постояльцев и держится преимущественно сам по себе. Но однажды он проявил большой интерес к одному жильцу и продемонстрировал большую привязанность к нему. Вскоре этот жилец умер через несколько дней.

Работники поняли, что Оскар проводит время с некоторыми жителями только тогда, когда он каким-то образом чувствует, что они находятся на последних минутах жизни,

– говорится в тексте статьи одной из местных газет.

В другой день животное пытались заставить провести время с пожилым человеком, который, по мнению работников, должен был скоро умереть, но Оскар провел время с внешне здоровым мужчиной. Он умер через несколько дней.



Кот правильно предсказал смерть более 100 человек и утешил их в последние минуты жизни / Фото Reddit

В статье отмечается, что за свою жизнь кот правильно предсказал смерть более 100 человек и утешил их в последние минуты жизни. Он умер 22 февраля 2022 года в возрасте 17 лет.

Подобная история вызвала ажиотаж среди пользователей форума. Они поспешили поделиться своими историями:

"Это произошло, когда я работал помощником в доме престарелых, много лет назад. Одной из моих постояльцев было 100 лет, и ее время подходило к концу. Кот нашего дома, Луи, стал проводить время в комнате женщины. Ее дочь разозлилась и потребовала убрать животное, ведь ей показалось, что его присутствие означает, что ее мама умирает. К сожалению, кот был прав";

"Да, это биохимия (вероятнее всего). Я пришел сюда, чтобы сказать вот что. Даже собаки могут знать, когда у человека рак. Их организм начинает выделять различные гормоны/ферменты, которые животные могут обнаружить";

"Я могу придумать гораздо худший способ уйти из жизни, чем прижаться к ласковой кошке".

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