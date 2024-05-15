Тварині вдалося "передбачити" понад 100 смертей. Про Оскара почали говорити на популярному форумі Reddit.

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Кіт "передбачив" понад 100 смертей у будинку для людей похилого віку

Анонімний користувач із ніком Jjokes11 зазначив, що кіт проводив із людьми час, коли відчував, що вони перебувають на останніх хвилинах життя. У звичайні дні кіт на прізвисько Оскар ні до кого не підходив.

Кота Оскара прихистив Центр сестринського догляду та реабілітації Steere House у Провіденсі, Род-Айленд, США. Його взяли як терапевтичного кота, але люди, що працюють там, зрозуміли, що він не проводить багато часу ні з ким із постояльців і тримається переважно сам по собі. Але одного разу він виявив великий інтерес до одного мешканця і продемонстрував велику прихильність до нього. Незабаром цей мешканець помер через кілька днів.

Працівники зрозуміли, що Оскар проводить час із деякими мешканцями тільки тоді, коли він якимось чином відчуває, що вони перебувають на останніх хвилинах життя,

– йдеться в тексті статті однієї з місцевих газет.

Іншого дня тварину намагалися змусити провести час із літньою людиною, яка, на думку працівників, мала скоро померти, але Оскар провів час із зовні здоровим чоловіком. Він помер через кілька днів.



Кіт правильно передбачив смерть понад 100 осіб і втішив їх в останні хвилини життя / Фото Reddit

У статті зазначається, що за своє життя кіт правильно передбачив смерть понад 100 осіб і втішив їх в останні хвилини життя. Він помер 22 лютого 2022 року у віці 17 років.

Подібна історія викликала ажіотаж серед користувачів форуму. Вони поспішили поділитися своїми історіями:

"Це сталося, коли я працював помічником у будинку для літніх людей, багато років тому. Одній із моїх постояльців було 100 років, і її час добігав кінця. Кіт нашого будинку, Луї, став проводити час у кімнаті жінки. Її дочка розлютилася і зажадала прибрати тварину, адже їй здалося, що його присутність означає, що її мама помирає. На жаль, кіт мав рацію";

"Так, це біохімія (найімовірніше). Я прийшов сюди, щоб сказати ось що. Навіть собаки можуть знати, коли в людини рак. Їхній організм починає виділяти різні гормони/ферменти, які тварини можуть виявити";

"Я можу придумати набагато гірший спосіб піти з життя, ніж притулитися до ласкавої кішки".

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