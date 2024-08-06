Владельцев обвиняют в фотошопе: как выглядит самый длинный в мире кот

Кот, по имени Баривел, был признан самым длинным котом в мире, его длина достигает примерно 119 сантиметров. Гордые владельцы кота-рекордсмена, Эдгар Скандура и Чинция Тиннирелло из Италии, называют его большим подарком.

Недавно пользователи социальных сетей заподозрили, что фотографии кота мейн-куна были подвергнуты манипуляциям в фотошопе. Были высказаны сомнения относительно правдивости изображений, многие высказывали неверие в то, что животное могло вырасти до таких удивительных размеров.

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Баривела официально признали самым длинным в мире котом

Впервые красавец породы мейн-кун побил рекорд, когда ему было всего 2 года, но уже тогда он был длиннее бейсбольной биты.

Баривел немного застенчив. Когда люди видят его, то не могут отойти от шока, но для нас это маленький подарок. Большой подарок, если быть точнее,

– смеется Эдгар, который завел домашнего любимца в 2016 году.

Длина котика: смотрите фото

Владелец кота сообщил, что кот имеет спокойный и ласковый характер со здоровым аппетитом. Особенно кот любит лакомиться печеньем, курицей, тунцом и различными видами рыбы. Также рассказали о необходимости использования специальной коляски для прогулок с котом.

Непривычно видеть кота в коляске посреди улицы. Прохожие постоянно просят сфотографировать его и погладить,

– говорят владельцы.

На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть, как Баривел играет со своими игрушками, одетый в солнцезащитные очки и шапку Санты.



Баривела официально признали самым длинным в мире котом / Фото из инстаграма @barivel_maine_coon