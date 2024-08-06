Нещодавно користувачі соціальних мереж запідозрили, що фотографії кота мейн-куна були піддані маніпуляціям у фотошопі. Були висловлені сумніви щодо правдивості зображень, багато хто висловлював невіру в те, що тварина могла вирости до таких дивовижних розмірів.

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Баривела офіційно визнали найдовшим у світі котом

Вперше красень породи мейн-кун побив рекорд, коли йому було лише 2 роки, але уже тоді він був довшим за бейсбольну биту.

Баривел трохи сором'язливий. Коли люди бачать його, то не можуть відійти від шоку, але для нас це маленький подарунок. Великий подарунок, якщо бути точнішим,

— сміється Едгар, який завів домашнього улюбленця у 2016 році.

Довжина котика: дивіться фото

Власник кота повідомив, що кіт має спокійну і лагідну вдачу зі здоровим апетитом. Особливо кіт любить ласувати печивом, куркою, тунцем і різними видами риби. Також розповіли про необхідність використання спеціального візка для прогулянок з котом.

Незвично бачити кота у колясці посеред вулиці. Перехожі постійно просять сфотографувати його та погладити,

— кажуть власники.

На опублікованих у мережі фотографіях можна побачити, як Баривел грається зі своїми іграшками, вбраний у сонцезахисні окуляри та шапку Санти.



Баривела офіційно визнали найдовшим у світі котом / Фото з інстаграму @barivel_maine_coon