Так, во время недавней экспедиции тревел-блогер Линн Скотт заметила молодого самца жирафа с уникально изогнутой зигзагообразной шеей. Снимки были сделаны в Южной Африке, и это первый случай, когда этот редкий вид был задокументирован.

Смотрите также Одна из 100 000: самая редкая белка на Земле просто бродила по городу – какого она цвета

Ученые сняли молодого самца с шеей в форме зигзага

В Национальном парке Крюгера в Южной Африке было сделано фото животного с сильно деформированной шеей. Точное место и время фотографирования Скотт не разглашает, чтобы защитить животное от потенциальных браконьеров. Сейчас ученые выясняют причину деформации, но окончательного объяснения еще не нашли.

У жирафа, бесспорно, "очень искривленная шея", однако без дополнительных рентгенограмм, которые доказывают, что кость сломана, нельзя утверждать что-то наверняка,

– говорит ветеринарка из "Фонда охраны жирафов" Сара Фергюсон.

Ученые предположили, что тяжелая травма жирафа, из-за которой он почти не двигался и стоял неподвижно, могла быть вызвана переломом шеи или серьезным заболеванием, что также может поражать людей. Несмотря на предположение, что у жирафа могла быть сломана шея, эксперты предупреждают, что нет достаточных доказательств в поддержку этой теории, поскольку животное делало очень мало движений.



О деформированном жирафе почти ничего не известно и о том, как он получил необычную травму / Фото Lynn Scott

Что может быть причиной такой шеи?

Ученые определили кривошею как потенциальную причину поворота и наклона головы, что наблюдается как у животных, так и у людей. Это состояние, которое может присутствовать от рождения или приобрести позже, может привести к тому, что голова держится под странным углом.

У жирафов кривошея особенно заметна из-за удлиненной шеи животных, исследователи отмечают, что, как и у людей, оно может возникнуть по целому ряду причин:

сон в неправильном положении, нарушения в межпозвоночном диске, в сокращении мышц, из-за инфекции спинного мозга.

По словам Фергюссон, ранее они с коллегами уже наблюдали подобное заболевание у жирафов в неволе, а также в дикой природе в Замбии, Кении и Уганде. Однако она никогда не сталкивалась с таким тяжелым случаем, как последний, и не знает, что могло его вызвать.