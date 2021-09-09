Кот попал в Книгу рекордов Гиннеса: какое необычное достижение четвероногого
Источник:Guinness World Records
В Японии кот попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество просмотров в YouTube. Известно, что на его канал подписано почти 1,5 миллиона пользователей.
Рекордный ролик четвероногого блоггера, которого зовут Мотимару, зафиксировали еще 12 августа 2021 года. На момент проверки канал с котом собрал 619 586 260 просмотров.
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Эксперты отмечают, что это самое большое число просмотров в своей категории. Владелец кота опубликовал видео с сертификатом на канале Motimaru's Diary.
Смотрите видео с сертификатом от Книги рекордов Гиннесса:
Что известно про кота
Мотимару – шотландский вислоухий кот. Хозяева создали канал для домашнего любимца 30 ноября 2019, который назвали Motimaru's Diary.
Кроме того, котенок еще имеет аккаунты в твиттер и инстаграм, где его владелец публикует видео и фотографии из повседневной жизни четвероногого друга.
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