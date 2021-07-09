Кот получил официальную работу на вокзале: невероятная история из Англии

Для того, чтобы получить работу, иногда приходится тяжело работать. По крайней мере, кот Джордж течение трех лет должен был ловить мышей даром, пока не получил официальный статус.

Недавно на железнодорожной станции Стоубридж-Джанкшн официально появился главный ловец мышей – 6-летний кот Джордж.

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В течение трех лет кот каждый день оставлял работникам вокзала пойманных грызунов в качестве подарка. В конце концов ему решили дать официальную должность.

Сон – часть работы / Фото из Твиттера кота Джорджа

Его лучший друг – 66-летний инспектор Ян Томлисон, который начал впускать кота в билетную кассу. Когда человек завершал работу, кот покидал вокзал вместе с ним. Это настолько растрогало хозяев Джорджа, что они оставили кота инспектору, когда выехали из страны.

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Также коту завели Твиттер, где он сразу стал звездой. Люди со всего мира присылают ему подарки. Их стало так много, что часть жертвуют на благотворительность.

А что тут вкусненького принесли? / Фото с Твиттера кота Джорджа

Также местная пивоварня назвала в честь Джорджа напиток – "George's Rail Ale". Вся прибыль от его продажи также идет на благотворительность.