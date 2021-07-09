Нещодавно на залізничній станції Стоубрідж-Джанкшн офіційно з'явився головний ловець мишей – 6-річний кіт Джордж.
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Впродовж трьох років кіт кожного дня залишав працівникам вокзалу спійманих гризунів у якості подарунку. Врешті-решт йому вирішили дати офіційну посаду.
Сон – частина роботи / Фото з Твіттера кота Джорджа
Його найкращий друг – 66-річний інспектор Ян Томлісон, який почав впускати кота в білетну касу. Коли чоловік завершував роботу, кіт покидав вокзал разом з ним. Це настільки розчулило господарів Джорджа, що вони залишили кота інспектору, коли виїхали з країни.
Також коту завели Твіттер, де він одразу став зіркою. Люди з усього свыту надсилають йому подарунки. Їх стало так багато, що частину жертвують на благодійність.
А що тут смачненького принесли? / Фото з Твіттера кота Джорджа
Також місцева пивоварня назвала на честь Джорджа напій – "George's Rail Ale". Увесь прибуток від його продажу також йде на благодійність.