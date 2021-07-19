Маленький нарушитель закона "нелегально" залезал в магазин из соседнего помещения. Он спокойно шел по помещению, проходил мимо кассы, пока не срабатывала охранная сигнализация.

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Охрана приезжала на вызов несколько раз. А однажды в магазине даже сработала химическая ловушка, которая выпускает слезоточивый газ.

Служба безопасности не могла понять, почему сигнализация срабатывает, а в магазине никого нет. И только при просмотре видео с камер наблюдения стало понятно, что на самом деле происходило.

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