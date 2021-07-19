Маленький нарушитель закона "нелегально" залезал в магазин из соседнего помещения. Он спокойно шел по помещению, проходил мимо кассы, пока не срабатывала охранная сигнализация.
Читайте 5 гарантий и коммуникация с владельцами домашних животных: как обновили упаковки Friskies®
Охрана приезжала на вызов несколько раз. А однажды в магазине даже сработала химическая ловушка, которая выпускает слезоточивый газ.
Служба безопасности не могла понять, почему сигнализация срабатывает, а в магазине никого нет. И только при просмотре видео с камер наблюдения стало понятно, что на самом деле происходило.
Маленького нарушителя зафиксировала камера наблюдения