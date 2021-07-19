Маленький порушник закону "нелегально" залізав до магазину із сусіднього приміщення. Він спокійно йшов приміщенням, проходив повз касу, аж поки не спрацьовувала охоронна сигналізація.

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Охорона приїжджала на виклик кілька разів. А одного разу в магазині навіть спрацювала хімічна пастка, що випускає сльозогінний газ.

Служба безпеки не могла зрозуміти, чому сигналізація спрацьовує, а в магазині нікого немає. І тільки при перегляді відео з камер спостереження стало зрозуміло, що насправді відбувалося.

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Маленького порушника зафіксувала камера спостереження