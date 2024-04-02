В парке на Тернопольщине "засветился" краснокнижный хищник: уникальное фото

В природном парке "Медоборы", что на Тернопольщине, фотоловушка успешно зафиксировала редкого хищника. Речь идет о лесном коте.

Что известно о коте лесном

В объектив фотокамеры попал кот лесной. Четвероногий занесен в Красную книгу Украины, Красный список МСОП, CITES, и как вид, подлежащий особой охране, Бернской конвенции.

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В Украине этот хищник считается практически исчезнувшим. На опубликованном фотоснимке видно, как он ищет себе пищу.

В "Медоборах" подчеркивают, что кот лесной является предком современной домашней кошки. Он появился еще 650 тысяч лет назад.

Лесной кот в Медоборах / Фото oblast-te.com.ua

Кот лесной – подобен домашнему, но отличается несколько большими размерами, крепкими лапами и относительно коротким притупленным черным хвостом. Эти животные скрытные и пугливые, они не приближаются к человеческим жилищам. Однако, их численность с каждым годом уменьшается.

Лесные коты очень осторожны и пугливы? При малейшей опасности они меняют место обитания, обычно ведут уединенный образ жизни. Для "общения" с представителями своего рода используют запахи. Каждый лесной кот имеет в своем владении примерно десять квадратных километров,

– сказано в сообщении.

Селится дикий котик в горах, буковых и смешанных лесах, плавнях и камышовых зарослях и скалистых ущельях. Животное выходит на охоту только в сумерках и ночью. А в день отдыхает в укромном месте. Питается преимущественно мышевидными грызунами, насекомыми, реже птицами, пресмыкающимися и любит рыбу.

Котики любят жить в одиночестве. У них рождаются от двух до четырех детенышей. Значительный вред чистоте вида наносят бродячие коты. Из-за спаривания с дикими котами у них образуются гибриды.

Заметим, что в Чернобыльском заповеднике, в Чернобыльском заповеднике животные радуются наступлению весны и нежатся на солнце. Среди них – красавец лось, который выглядит довольно упитанным после зимы.