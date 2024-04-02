Що відомо про кота лісового

У об'єктив фотокамери потрапив кіт лісовий. Чотирилапий занесений до Червоної книги України, Червоного списку МСОП, CITES, і як вид, що підлягає особливій охороні, до Бернської конвенції.

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В Україні цей хижак вважається практично зниклим. На опублікованому фотознімку видно, як він шукає собі їжу.

У "Медоборах" підкреслюють, що кіт лісовий є пращуром сучасної домашньої кішки. Він з'явився ще 650 тисяч років тому.

Лісовий кіт в Медоборах / Фото oblast-te.com.ua

Кіт лісовий – подібний до свійського, але відрізняється дещо більшими розмірами, міцними лапами і відносно коротким притупленим чорним хвостом. Ці тварини потаємні і лякливі, вони не наближаються до людських осель. Проте, їх чисельність з кожним роком зменшується.

Лісoві кoти дуже oбережні та лякливі? За найменшoї небезпеки вoни змінюють місце прoживання, зазвичай ведуть усамітнений спoсіб життя. Для "спілкування" з представниками свoгo рoду викoристoвують запахи. Кoжен лісoвий кіт має у свoєму вoлoдінні приблизнo десять квадратних кілoметрів,

– сказано в повідомленні.

Селиться дикий котик в горах, букових та мішаних лісах, плавнях і очеретяних заростях та скелястих ущелинах. Тварина виходить на полювання лише у сутінках та вночі. А в день відпочиває в затишному місці. Живиться переважно мишоподібними гризунами, комахами, рідше птахами, плазунами та полюбляє рибу.

Котики полюбляють жити наодинці. У них народжуються від двох до чотирьох дитинчат. Значної шкоди чистоті виду завдають бродячі коти. Через парування з дикими котами у них утворюються гібриди.

Зауважимо, у Чорнобильському заповіднику тварини радіють настанню весни і ніжаться на сонці. Серед них – красень лось, який виглядає доволі вгодованим після зими.