Выбраться из нее самостоятельно ей не удалось, поэтому спасатели прибыли на место происшествия для освобождения ондатры. ГСЧС в очередной раз подчеркнуло, что для них важна каждая жизнь.

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Что случилось и где?

Согласно сообщению ГСЧС, в Чернигове в сооружение дамбы на реке Стрижень попала ондатра. Самостоятельно оттуда выбраться ей не удалось.

Исходя из этого, местные жители вызвали на помощь животному спасателей.

Ондатра не смогла выбраться из "ловушки" самостоятельно / Фото ГСЧС Черниговщины

Представители ГСЧС достали истощенную ондатру подсаком. После этого животное выпустили на волю.

Хитрый грызун выскочил на берег, с удовольствием откусил несколько травинок и поплыл по своим делам,

– уточнили спасатели.

Животное попало в "ловушку" / Фото ГСЧС Черниговщины

Как спасали ондатру: смотрите видео

В Киеве из-под капота машины достали змею

Из-под капотов автомобилей постоянно вытаскивают каких-то животных, обычно это котики. Но на этот раз в Киеве в автомобиле спряталось необычное, и, казалось бы, очень опасное существо. Речь идет о змее.

Ею оказалась молочная змея Кэмпбела из семейства ужовых. Как она там оказалась пока неизвестно, возможно, ей просто захотелось приключений.