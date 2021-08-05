Невероятная жажда жизни: кот упал с 15-метровой высоты и чудом выжил

В Великобритании кот упал из окна 5 этажа. Он получил серьезные травмы, но вместе с ветеринарами борется за свою жизнь и идет на поправку.

Кот Эдвард упал с 5 этажа дома, пролетев более 15 метров (50 футов – 24 канал). Его невероятной историей спасения со СМИ поделились волонтеры.

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Эдвард – невероятно сильный кот

Двухлетний кот выпал из окна квартиры в Блоксвиче. Впрочем, неизвестно, как именно это произошло. Травмированного и шокированного четвероногого нашли прохожие, которые доставили его в центр спасения.

Ветеринары обнаружили: у кота забой лап, перелом черепа в нескольких местах, сломанные челюсть и небо.



За Эдвардом пристально следили врачи / Фото с The Sun

Как он пережил такое жесткое падение, я не знаю. Он был в очень плохом состоянии, но мы всегда стараемся дать кошкам шанс – мы не знали, удастся ли ему это сделать, но у него все хорошо,

– рассказала основательница спасательного центра Люси Стрикленд.

Волонтер рассказала: Эдвард совершенно фантастический персонаж и стал очень популярным среди персонала. Кот любит, когда его гладят, он проявляет много нежности и ласки даже к тем, кого не знает.

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Эдварда все еще кормят с трубки, в дальнейшем его ждет сложная операция на челюсти.



Эдвард идет на поправку, но его еще ждут несколько операций / Фото с The Sun

Кот спасся благодаря рефлексу приземления на лапы. Ветеринары объясняют, что по своей анатомии кошки могут выдерживать такие падения. Они подвижны, с гибкими хребтами, а их лапы могут действовать как амортизаторы.

Приземление на лапы

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Источник: Википедия