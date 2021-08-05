Кот Эдвард упал с 5 этажа дома, пролетев более 15 метров (50 футов – 24 канал). Его невероятной историей спасения со СМИ поделились волонтеры.
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Эдвард – невероятно сильный кот
Двухлетний кот выпал из окна квартиры в Блоксвиче. Впрочем, неизвестно, как именно это произошло. Травмированного и шокированного четвероногого нашли прохожие, которые доставили его в центр спасения.
Ветеринары обнаружили: у кота забой лап, перелом черепа в нескольких местах, сломанные челюсть и небо.
За Эдвардом пристально следили врачи / Фото с The Sun
Как он пережил такое жесткое падение, я не знаю. Он был в очень плохом состоянии, но мы всегда стараемся дать кошкам шанс – мы не знали, удастся ли ему это сделать, но у него все хорошо,
– рассказала основательница спасательного центра Люси Стрикленд.
Волонтер рассказала: Эдвард совершенно фантастический персонаж и стал очень популярным среди персонала. Кот любит, когда его гладят, он проявляет много нежности и ласки даже к тем, кого не знает.
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Эдварда все еще кормят с трубки, в дальнейшем его ждет сложная операция на челюсти.
Эдвард идет на поправку, но его еще ждут несколько операций / Фото с The Sun
Кот спасся благодаря рефлексу приземления на лапы. Ветеринары объясняют, что по своей анатомии кошки могут выдерживать такие падения. Они подвижны, с гибкими хребтами, а их лапы могут действовать как амортизаторы.
Приземление на лапы
Источник: Википедия
- Приземление на лапы – это врожденная способность кота сориентировать себя, чтобы упасть на лапы.
- Коты могут прибегать к такому благодаря необычно гибкому позвоночнику и особенностям ключицы. Она, в отличие от человеческой, не прикреплена к плечевому суставу и значительно тоньше.
- Наименьшая высота, которая нужна для такого приземления, составляет около 30 сантиметров.
- Эта способность появляется у котят, которым 3 – 4 недели. До двух – трех месяцев она полностью совершенствуется.