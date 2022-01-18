Кот гордо возглавил стадо: как четырехлапый смог повести за собой овец
18 января 2022 , 15:37Читати новину українською
Источник:ютуб
Уличный кот смог собрать безумные просмотры в социальных сетях. Все потому, что повел за собой стадо овец.
В видео можно увидеть, как кот гордо идет впереди "стада" овец, словно ведя их за собой.
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Периодически он оглядывается назад, чтобы проверить своих подопечных. Между тем, целая орда овец двигалась за ним, воспринимая как своего вожака.
На разных платформах в социальных сетях видео находило своих поклонников. Кроме того, люди активно оставляли комментарии.
- "Он смотрится невероятно".
- "Боже, какой шикарный кот".
- "Мне тоже нужен такой поводырь".
Смотрите видео: как кот вел стадо овец
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