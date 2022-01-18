У відео можна побачити, як кіт гордо йде попереду "стада" овець, ніби ведучи їх за собою.
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Періодично він оглядається назад, аби перевірити своїх "підопічних". Тим часом ціла орда овець рухалася за ним, сприймаючи, як свого вожака.
На різних платформах у соціальних мережах відео знаходила своїх шанувальників. Крім того, люди активно залишали коментарі.
- "Він виглядає неймовірно".
- "Боже, який шикарний кіт".
- "Мені також потрібен такий поводир".
Дивіться відео: як кіт вів стадо овець
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