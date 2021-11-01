Кот активно защищает свой дом от почтальона: видео с пушистым храбрецом

Канадка Дебра Андерсон работает почтальоном в городе Гамильтон. В основном женщина не имела особых трудностей во время работы, пока не познакомилась с кошкой, активно защищающей свой дом.

Когда Дебра подходит к дому и бросает письма в почтовый ящик, в этот момент кот начинает атаковать женщину. Однако делает это четырехлапый, стоя на подоконнике внутри дома.

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Кот прыгает, шипит и защищает свою территорию. "Я почти уверена, что он хочет меня убить", – пошутила Дебра Андерсон.

Кроме того, женщина сняла несколько роликов и выложила в социальные сети. Они подтверждают ее слова, что коты тоже умеют защищать свой дом.

Смотрите видео: как кот защищает свой дом

Дебра отметила, что пыталась задобрить четырехлапого. Для этого она бросала разные вкусности в отверстие для почты, однако кот продолжала громко шипеть. Сейчас женщина привыкла к пушистому "охраннику" и восхищается его отвагой.

Смотрите видео от почтальона:

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