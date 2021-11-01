Коли Дебра підходить до будинку та кидає листи в поштову скриньку, в цей момент кіт починає атакувати жінку. Проте робить це чотирилапий, стоячи на підвіконні в середині будинку.

Цікаво З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

Кіт стрибає, шипить та захищає свою територію. "Я майже впевнена, що він хоче мене вбити", – пожартувала Дебра Андерсон.

Крім того, жінка зняла кілька роликів та виклала їх у соціальні мережі. Вони підтверджують її слова, що коти також вміють захищати свій дім.

Дивіться відео: як кіт захищає свій дім

Дебра зазначила, що намагалася задобрити чотирилапого. Для цього вона кидала різні смаколики в отвір для пошти, проте кіт продовжував голосно шипіти. Наразі жінка звикла до пухнастого "охоронця" й захоплюється його відвагою.

Дивіться відео від листоноші:

Важливо Хотіли вірити, що це насправді іграшка: чоловіки врятували кошеня зі сміттєвого бака

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.