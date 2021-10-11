Костюмы для собак на Хэллоуин: какие забавные образы создает хозяин

Стив Маккей делает для своих домашних любимцев Бастера и Бинс костюмы на Хэллоуин. В какие впечатляющие наряды одевают собак – читайте в материале.

Известно, что Стив Маккей всегда любил делать нелепые костюмы на Хэллоуин. Любимые собаки не стали исключением в семейных традициях

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"Одного раза я сделал костюм еще и для Бастера. Это было довольно смешно, и многим понравилось. После этого я начал делать это ежегодно", — добавил Маккей. Когда в семье появился еще и Бинс, она также получила свои костюмы.

Большинство образов мужчина производит из фетра, картона и клея. Кроме того, пытается выбирать для каждой собаки индивидуальный наряд. Например, Бастер обожает вкусности, поэтому костюмы у него обычно в форме пищи. Биннс наоборот не любит большие наряды, но ей нравятся шляпы и очки.

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"Бастер совсем не против. Иногда он выглядит серьезным на фотографиях, но это только потому, что смотрит на собачьи вкусности", — добавил Стив Маккей.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Костюмы для собак на Хэллоуин / Фото с инстаграма @busterandbeans