Кошка приносит хозяйке все, что плохо лежит: как девушка веселит тикток своими видео

Это пушистое животное обожает свою владелицу и приносит ей буквально все, до чего может дотянуться. Узнайте, какие неожиданные вещи находит на своей постели хозяйка милого животного.

У этой черно-белой кошечки по кличке Кокос есть хобби. Она все время носит что-то в зубах, словно собака. Кошка любит своего человека и приносит ему немало разных предметов.

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Берет вещи в зубы, как собака

Кокос приносит своему человеку конфеты, резинки для волос, разнообразные бумажки, мячики для стирки. Она отдает эти предметы в руки или кладет их на кровать.

Однако кошка носит не только полезные вещи. Она может спокойно взять немного экскрементов из своего лотка и принести их хозяйке.

Несмотря на такие сюрпризы, владелица все равно любит свою кошку. Она завела для нее аккаунт в тиктоке. Там уже есть почти 100 тысяч фолловеров и 2,3 миллиона лайков. Девушка забавно оценивает каждую вещь, которую приносит ей кошка: от спаржевой фасоли до желейных вишенок.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца.

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А так Кокос спит