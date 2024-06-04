Родилась в прошлом веке: мужчина показал свою самую старую в мире кошку – милые фото

69-летний британец Лесли Гринхоф утверждает, что его кошка Милли является самой старой кошкой в мире. По словам Гринхофа, Милли родилась в 1995 году.

Домашнего любимца, который никогда не получал ветеринарной помощи, кормят комбинацией куриного и кошачьего корма. Невероятная история кошки – далее в материале!

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Кошка Милли претендует на статус самой старой в мире

Милли раньше принадлежала покойной жене Лесли, 55-летней Пауле, которая купила ее в возрасте трех месяцев. К сожалению, Паула умерла из-за осложнений от инфекции COVID-19, оставив Гринхофу ответственность за уход за любимым животным в апреле 2020 года.



Гринхоф хочет подать кандидатуру Милли в Книгу рекордов Гиннеса / Фото SWNS

Местная владелица домашнего любимца Лесли рассказала, что ее кот никогда не посещал ветеринара и питается смешанным рационом, состоящий преимущественно из курятины и кошачьего корма. Лесли объясняет долголетие кота разнообразием лакомств в его рационе, в частности консервированным тунцом и креветками, а также регулярными сеансами объятий на диване.

По словам Гринхофа, Милли – бойкая девочка. Она все еще может подпрыгивать, но немного медленнее, чем раньше. Люди не могут поверить, что ей 29. У нее нет никаких серьезных проблем со здоровьем, кроме частичной потери слуха. К тому же Милли не беспокоят другие коты, это также помогло ей прожить долгую и спокойную жизнь.



Кошка Милли претендует на статус самой старой в мире / Фото SWNS

Стремясь обеспечить место ей в Книге рекордов Гиннеса, мужчина сейчас ищет способы связаться с представителями организации, чтобы официально подать кандидатуру Милли на рассмотрение.

Я хочу поехать, чтобы зафиксировать рекорд в память о моей покойной жене, но боюсь, что Милли не перенесет путешествие. Паула любила ее, и все должны знать, что она – замечательная кошка,

– добавил хозяин.



Домашняя любимица никогда не посещала ветеринара и сидит на смешанной диете / Фото SWNS

Кстати, сейчас титул старейшей кошки в мире сохраняет 28-летняя Флосси, которая родилась 29 декабря 1995 года.