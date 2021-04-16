Кошечка стала начальницей полиции в Японии, потому что помогла спасти человека
В городе Тояма в Японии один день начальницей полиции побыла кошечка Коко. В прошлом году она помогла спасти человеку и жизни и теперь удостоилась должности.
Источник:NHK
Ей сшили маленькую форму и смастерили полицейский фуражку. На камеры владелице Коко передали официальные документы с заверением того, что киса – главная полицейская.
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Почему кошка Коко стала начальницей полиции
Мужчине, который жил рядом с Коко, однажды стало плохо. Он упал в оросительный канал и начал тонуть. Коко стала сосредоточенно смотреть в воду и как бы подавать знак, что там что-то есть. Тогда на помощь пришли другие люди и вытащили мужчину, который едва не утонул.
Коко получила форму и фуражечка / Картинка NHK
Полиция признала Коко помощницей, действия которой спасли жизнь. Поэтому ее решили наградить высоким званием начальницы.
Передача документов владелицы Коко / Картинка NHK
Кошке выдали соответствующий документ, на котором оставили отпечаток ее лапки, смоченный в краску. Владелица Коко Нитта торжественно приняла документы. Она выразила надежду, что Коко и в дальнейшем будет помогать людям, и если что-то произойдет, обязательно сообщит об этом.
Официальная подпись Коко на документе / Картинки NHK
День работы в полиции
Впрочем, на официальной части работа Коко не закончились. Она стала участницей практического занятия со школьниками. Детей учили правильно переходить дорогу и быть внимательными возле водоемов.
Они пообещали Коко, что будут внимательно переходить дорогу и будут поднимать руку, подавая соответствующий сигнал водителю.
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