В городе Тояма в Японии один день начальницей полиции побыла кошечка Коко. В прошлом году она помогла спасти человеку и жизни и теперь удостоилась должности.

Ей сшили маленькую форму и смастерили полицейский фуражку. На камеры владелице Коко передали официальные документы с заверением того, что киса – главная полицейская.

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Почему кошка Коко стала начальницей полиции

Мужчине, который жил рядом с Коко, однажды стало плохо. Он упал в оросительный канал и начал тонуть. Коко стала сосредоточенно смотреть в воду и как бы подавать знак, что там что-то есть. Тогда на помощь пришли другие люди и вытащили мужчину, который едва не утонул.



Коко получила форму и фуражечка / Картинка NHK

Полиция признала Коко помощницей, действия которой спасли жизнь. Поэтому ее решили наградить высоким званием начальницы.



Передача документов владелицы Коко / Картинка NHK

Кошке выдали соответствующий документ, на котором оставили отпечаток ее лапки, смоченный в краску. Владелица Коко Нитта торжественно приняла документы. Она выразила надежду, что Коко и в дальнейшем будет помогать людям, и если что-то произойдет, обязательно сообщит об этом.



Официальная подпись Коко на документе / Картинки NHK

День работы в полиции

Впрочем, на официальной части работа Коко не закончились. Она стала участницей практического занятия со школьниками. Детей учили правильно переходить дорогу и быть внимательными возле водоемов.

Они пообещали Коко, что будут внимательно переходить дорогу и будут поднимать руку, подавая соответствующий сигнал водителю.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.