Часами сидит перед объективом: кошка будто очарована камерой наблюдения – забавное видео

Оказывается, камеры видеонаблюдения не только приносят пользу, но и могут стать источником веселья. Наши домашние любимцы могут подумать, что в доме появился соперник, которого сперва следует исследовать, а потом проучить.

Именно это произошло с жителями Твентинайн Палмс в Калифорнии, которые установили в комнате камеру. Их кошка с округлыми глазами часами сидит перед ней, будто очарована.

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Эта кошка будто очарована камерой видеонаблюдения

Это "таинственное" устройство привлекло внимание домашней кошки и поразило воображение воспитанницы. Отныне кошка готова подолгу сидеть перед объективом и пялиться в него настолько расширенными глазами, что они выглядят почти мультяшными.

Неудивительно, что подобные сценки очень веселят домовладельцев. Вы только взгляните на ее глазки – это так мило, и загадочно одновременно.

Как кошка сидит перед камерой: смотрите видео

Да и пользователи интернета в большинстве своем не могли не посмеяться. Интересно было бы знать, о чем в эти моменты думает кошка и как именно она воспринимает камеру.

Возможно она думает, что нашла "выход из матрицы", или из "котоматрицы",

– забавно комментируют видео.

Веселые танцы собачки и малыша украдут сердца каждого

Когда маленький ребенок имеет верного четвероногого друга – это прекрасно. Ведь вместе с ним можно весело проводить время, не выходя из дома.

Яркий пример – парочка приятелей из недавно опубликованного видео. Малыш и песик устроили себе веселые танцы просто среди бела дня.

Кошка хотела проверить терпение "мужа" и получила нагоняй

Некоторые люди и животные считают, что их главная миссия – доводить других до бешенства. Обычно, стереотипно, такое поведение приписывают женщинам, вот и кошечка из опубликованного видео, видимо, подтверждает это. Она решила надоедать своему пушистому "мужу". Но тот оказался очень крепким орешком, и его реакцию можно пересматривать целый день.

На опубликованном видео видно, как белая кошка всячески пытается привлечь внимание полосатого товарища, но тот не реагирует на нее никак. Вероятно, кошка хотела пофлиртовать с ним, но тот не понимал. Тогда пушистая решила "достать" кота – сперва гладила его по носу, потом по морде. Реакция пострадавшего оказалась очень адекватной.