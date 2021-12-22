Кошачья философия: почему животное ставит лапу на руку хозяина

Пушистики часто стремятся "накрыть" палец хозяина своей лапкой. Узнайте, почему они любят так поступать.

Загадочное и причудливое поведение кошек может удивить любого. Владельцы четырехлапых точно замечали, что котик обожает накрыть своей маленькой лапкой палец или руку человека. А иногда непослушные пушистики при этом еще и выпускают когти.

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Кошки любят все контролировать

Если животное накрывает вашу руку своей лапой, оно стремится быть "хозяином" ситуации. Кошка демонстрирует вам, кто здесь главный.

Если вы будете вести себя не так, как нравится пушистику, вас могут "наказать" острыми когтями.

Кошка хочет напасть

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Если вы дразните свое животное, либо же оно сердится или не в настроении, то может положить лапку на вашу руку, чтобы показать – ему не до шуток, скоро вы получите "на орехи".



Кошки любят все контролировать / Фото Unsplash

Так животное может проявлять любовь

Иногда кошки ставят лапку на руку человека нежно и ласково. Так они хотят стать ближе к своему хозяину и продемонстрировать свое расположение.

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Котик хочет играть

Если у животного хорошее настроение, то лапка на вашей руке – это своеобразный жест приветствия. Попытайтесь пошевелить рукой, или притвориться, что "нападаете" на котика. Если любимец начинает слегка кусаться, и ловить вашу руку – вы поняли друг друга правильно.

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