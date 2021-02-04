Садовой объяснил, почему кошачьего мэра Львова не планируют стерилизовать: смешное видео
Бездомный кот благодаря счастливому стечению обстоятельств поселился в львовской ратуше. Теперь он с удовольствием ходит по кабинетам и даже позволяет себе сидеть в кресле мэра Львова.
Источник: Громадское
Кошачьего мэра Львова назвали Левчик. Он попал во Львовский городской совет в сентябре 2020 года.
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Работники администрации нашли его на дереве возле ратуши. Животное пытались снять, но он прыгнул прямо в кабинет к мэру Львова.
В ратуше Левчик чувствует себя как дома
Кот не просто живет в мэрии, но даже принимает официальные делегации. С ним играли послы, дипломаты и даже представители Европейского инвестиционного банка.
Кошачий мэр Левчик и городской голова Андрей Садовой
Работники рассказывают, что Левчик очень спокойный и воспитанный кот. Он имеет специальные места для еды, туалета и отдыха, но больше всего любит быть рядом с людьми. Живет кот не где-нибудь, а в приемной Администрации городского головы.
В случае нужды коту оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Но городской председатель Львова Андрей Садовой заявил, что он против стерилизации четвероногого, потому что пока не может для этого созреть.
Кот играет в кабинетах мэрии / Фото Hromadske
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Левчик имеет собственный инстаграм, где работники мэрии делятся фотографиями из его "официальной" жизни. А вот мышей ловить ему не приходится: как утверждают работники, их в ратуше нет.
Посмотрите видео о том, как живется Левчику:
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