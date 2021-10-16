Выставка "Шоу кошачьего искусства" проходит уже в четвертый раз. В течение 10 дней посетители смогут созерцать произведения искусства разных стилей и форм.

Это важно Почему коты пьют мало воды и как предотвратить их обезвоживание

Как возникла художественная выставка

История "Кошачьего искусства" началась в 2014 году. Концепцию шоу придумала Сьюзан Михалс, бывшая журналистка. Сейчас женщина занимается коллекционерством, культурологией и курирует выставку.

Это – крупнейшее поп-культурное мероприятие в мире, ориентированное на животных. Кроме того, оно первое в своем роде. Бренд переосмысливает, что значит быть хозяином домашнего любимца в XXI веке,

– рассказала Михалс.

По словам женщины, выставка привлекает художников со всего мира. Михалс рассказала, что многие художники не имеют кошек, однако могут уловить грацию и харизму этих созданий.



"Измельчение недели", Ванесса Стокард / Фото mymodernmet

Как проходит выставка

В этом году над мероприятием работали 70 художников со всех уголков мира. Произведения художников предлагают уникальный взгляд на кошек, исследуют личности пушистиков, их поступки и форму.

С кошками никогда не знаешь, чего ждать – физически или эмоционально. В личном плане они могут быть загадочными, неуловимыми, любящими, озорными – и все это в течение двухминутного периода времени. Эти существа предлагают радость, уют вместо стрессов и мелочных забот нашей повседневной жизни,

– отметила Михалс.



"Шоу кошачьего искусства" состоится в Лос-Анджелесе / Фото catartshow

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, при этом обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Выставка будет проходить с 14 по 24 октября в Лос-Анджелесе.

К теме Художница создает очаровательных котиков из шерсти: фото портретов

Мероприятие предлагает насладиться более 80 работами мастеров. Рисунки котов выполнены в разнообразных стилях – от реализма до абстракционизма. Каждый экспонат можно приобрести – часть средств идет на благотворительность.

Работы, представленные на выставке / Коллаж 24 канала с фото mymodernmet