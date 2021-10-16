Виставка "Шоу котячого мистецтва" проходить вже вчертверте. Протягом 10 днів відвідувачі зможуть споглядати витвори мистецтва різних стилів та форм.

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Як виникла мистецька виставка

Історія "Котячого мистецтва" почалась у 2014 році. Концепцію шоу придумала Сьюзан Міхалс, колишня журналістка. Нині жінка займається колекціонерством, культурологією та курує виставку.

Це – найбільший поп-культурний захід у світі, орієнтований на тварин. Окрім того, він перший у своєму роді. Бренд переосмислює, що означає бути господарем домашнього улюбленця у ХХІ столітті,

– розповіла Міхалс.

За словами жінки, виставка приваблює художників з усього світу. Міхалс розповіла, що багато з митців не мають котів, проте можуть вловити грацію та харизму цих створінь.

"Подрібнення тижня", Ванесса Стокард / Фото mymodernmet

Як відбувається виставка

Цьогоріч до роботи над заходом працювали 70 художників з усіх куточків світу. Твори митців пропонують унікальний погляд на кішок, досліджують особистості пухнастиків, їх вчинки та форму.

З кішками ніколи не знаєш, чого чекати – фізично чи емоційно. В особистому плані вони можуть бути загадковими, невловними, люблячими, пустотливими – і все це протягом двохвилинного проміжку часу. Ці істоти пропонують радість, затишок замість стресів та дріб’язкових турбот нашого повсякденного життя,

– зазначила Міхалс.

"Шоу котячого мистецтва" відбудеться у Лос-Анджелесі / Фото catartshow

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Виставка проходитиме з 14 по 24 жовтня у Лос-Анджелесі.

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Захід пропонує насолодитися понад 80 роботами майстрів. Малюнки котів виконані в різноманітних стилях – від реалізму до абстракціонізму. Кожен експонат можна придбати – частина коштів йде на благодійність.

Роботи, представлені на виставці / Колаж 24 каналу з фото mymodernmet