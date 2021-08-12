В бассейне в тот момент плавало 2 мальчика. Дети неожиданно увидели перед собой крупное животное и испуганно выскочили из воды.

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Инцидент произошел на территории одного из карпатских гостиничных комплексов. К счастью, никто не пострадал. А корова, поплавав, самостоятельно вышла из бассейна с помощью ступенек и пошла дальше.

Вероятно, животное хотело попить воды и поскользнулось. Когда корова начала падать, то не растерялась и прыгнула в воду как дельфин. Этот момент рассмешил и одновременно испугал свидетелей происшествия.

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