У басейні в той момент плавало 2 хлопчиків. Діти несподівано побачили перед собою велику тварину й перелякано вискочили з води.
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Інцидент трапився на території одного з карпатських готельних комплексів. На щастя, ніхто не постраждав. А корова, поплававши, самостійно вийшла з басейну за допомогою сходинок і пішла далі.
Ймовірно, тварина хотіла попити води й послизнулася. Коли корова почала падати, то не розгубилася й стрибнула в воду, як дельфін. Цей момент розсмішив і водночас злякав свідків події.
Корова стрибнула в басейн у Карпатах / Відео Олександри Стасюк