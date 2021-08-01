Король дороги: кот перекрыл путь и отказывался пропускать машины – веселое видео

Черный котик уселся прямо посреди дороги и не хотел сойти со своей позиции ни на миллиметр. Водителю пришлось уговаривать животное подвинутся.

Молодой мужчина вышел из машины и начал махать руками, чтобы отогнать муркотуна. Но наглый кот сидел невозмутимо.

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Водитель слегка махал ногой в надежде напугать животное. Но котику было все равно что от него требует человек. Он сидел и безразлично смотрел.



Водитель уговаривал кота отойти / Скриншот

В конце концов мужчина не выдержал и начал объезжать кота на своем большом внедорожнике. Но даже такой манёвр не испугал котика и он мужественно продолжил сидеть.

Пушистик доказал всем, что он здесь – король дороги и уступит место только тогда, когда захочет.

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