Чем кормить собак малых пород: 3 недели – видимый результат с Purina ONE®
Кормите вашу собаку кормом Purina ONE® течение 3 недель. Наблюдайте видимые изменения по следующим признакам: хороший аппетит, энергия и сила, здоровое пищеварение и блестящая шерсть.
Источник:Purina
Purina ONE® МИНИ/SMALL
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Высококачественное питание, адаптированное к нуждам собак малых пород (< 10 килограммов).
Эксперты Purina® создали линейку кормов Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ), специально адаптированную к потребностям собак малых пород (< 10 килограммов), которая включает в себя рационы в зависимости от индивидуальных особенностей каждой собаки. Вкусное полнорационное питание представлено маленькими нежными крокетами и кусочками и отвечает потребностям вашего любимца.
Purina ONE®. 3 недели – видимый результат
Узнайте больше о программе "3 недели" ниже.
Сегодня. Хороший аппетит
Корм способствует улучшению аппетита. Ваша собака ест с большим удовольствием, наслаждаясь великолепным вкусом корма Purina ONE®.
1 неделя. Энергия и сила
Животное полно жизненной энергии. У собаки появляется больше энергии и силы благодаря сбалансированному, полнорационному питанию высокого качества от Purina ONE®.
2 неделя. Здоровое пищеварение
Корм способствует налаживанию здорового пищеварения. Вы заметите, что стул Вашей собаки становятся плотнее благодаря высокой усвояемости корма Purina ONE®, что также способствует качественной абсорбции нутриентов.
3 неделя. Блестящая шерсть
У собаки здоровая кожа, блестящая шерсть и сияющие глаза. Корм Purina ONE® содержит специальные питательные вещества, такие как жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины и минеральные вещества, которые помогают поддерживать кожу здоровой, а шерсть блестящей.
Всегда. Крепкий иммунитет
Происходит поддержка крепкого иммунитета. Комбинация витаминов и антиоксидантов в корме Purina ONE® помогает поддерживать иммунную систему Вашей собаки и поддерживает здоровье сегодня и завтра.
Узнайте больше о высококачественном питании для собак малых пород:
Выберите корм Purina ONE® MINI/SMALL для своего любимца.
Сухой полнорационный корм
Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с курицей и рисом
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Сухой полнорационный корм для активных взрослых собак малых пород весом до 10 килограммов.
- Высококачественный белок и углеводы для поддержания активного образа жизни.
- Поддержка сильной иммунной системы благодаря сочетанию антиоксидантов и белка высокого качества.
- Без добавления искусственных красителей и ароматизаторов.
Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с говядиной и рисом
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Сухой полнорационный корм для взрослых собак малых пород весом до 10 килограммов.
- Поддержка прочной иммунной системы благодаря сочетанию антиоксидантов и белка высокого качества.
- Уход за деснами и зубами благодаря необходимым питательным веществам и хрустящим крокетам.
- Без добавления искусственных красителей и ароматизаторов.
Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с курицей и рисом
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Сухой полнорационный корм для щенков малых пород весом до 10 килограммов.
- Высокое содержание протеина и жиров для быстрого и здорового развития вашего щенка.
- Способствует развитию прочной естественной защиты благодаря комбинации антиоксидантов и белка высокого качества.
- Без добавления искусственных красителей и ароматизаторов.
Консервированный порционный корм
Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с говядиной, картофелем и морковью в подливке
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Консервированный порционный полнорационный корм для взрослых активных собак маленьких пород весом до 10 килограммов.
- Высококачественный белок для поддержания активного образа жизни.
- Легко усваивается.
- Маленькие нежные кусочки для маленьких ротиков.
- Без добавления искусственных красителей и консервантов.
Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с курицей, морковью и зеленой фасолью в подливке
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Консервированный порционный полнорационный корм для взрослых собак маленьких пород весом до 10 килограммов.
- Антиоксиданты для здоровой иммунной системы.
- Легко усваивается.
- Маленькие нежные кусочки для маленьких ротиков.
- Без добавления искусственных красителей и консервантов.
Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с индейкой, морковью и горохом в подливке
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Консервированный порционный полнорационный корм для контроля веса/стерилизованных взрослых собак маленьких пород весом до 10 килограммов.
- Стройная фигура благодаря снижению уровня жира (корм содержит на 15% меньше жира по сравнению с кормом Purina ONE® MINI/SMALL для взрослых собак маленьких пород весом до 10 килограммов).
- Легко усваивается.
- Маленькие нежные кусочки для маленьких ротиков.
- Без добавления искусственных красителей и консервантов.
Примите участие в программе "3 недели" от Purina ONE® и оцените видимый результат улучшения здоровья вашей собаки.
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