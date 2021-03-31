Кормите вашу собаку кормом Purina ONE® течение 3 недель. Наблюдайте видимые изменения по следующим признакам: хороший аппетит, энергия и сила, здоровое пищеварение и блестящая шерсть.

Purina ONE® МИНИ/SMALL



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Высококачественное питание, адаптированное к нуждам собак малых пород (< 10 килограммов).

Эксперты Purina® создали линейку кормов Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ), специально адаптированную к потребностям собак малых пород (< 10 килограммов), которая включает в себя рационы в зависимости от индивидуальных особенностей каждой собаки. Вкусное полнорационное питание представлено маленькими нежными крокетами и кусочками и отвечает потребностям вашего любимца.

Purina ONE®. 3 недели – видимый результат

Узнайте больше о программе "3 недели" ниже.

Сегодня. Х ороший аппетит

Корм способствует улучшению аппетита. Ваша собака ест с большим удовольствием, наслаждаясь великолепным вкусом корма Purina ONE®.

1 неделя. Энергия и сила

Животное полно жизненной энергии. У собаки появляется больше энергии и силы благодаря сбалансированному, полнорационному питанию высокого качества от Purina ONE®.

2 неделя. З доровое пищеварение

Корм способствует налаживанию здорового пищеварения. Вы заметите, что стул Вашей собаки становятся плотнее благодаря высокой усвояемости корма Purina ONE®, что также способствует качественной абсорбции нутриентов.

3 неделя. Б лестящая шерсть

У собаки здоровая кожа, блестящая шерсть и сияющие глаза. Корм Purina ONE® содержит специальные питательные вещества, такие как жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины и минеральные вещества, которые помогают поддерживать кожу здоровой, а шерсть блестящей.

Всегда. К репкий иммунитет

Происходит поддержка крепкого иммунитета. Комбинация витаминов и антиоксидантов в корме Purina ONE® помогает поддерживать иммунную систему Вашей собаки и поддерживает здоровье сегодня и завтра.

Узнайте больше о высококачественном питании для собак малых пород:

Выберите корм Purina ONE® MINI/SMALL для своего любимца.

Сухой полнорационный корм

Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с курицей и рисом



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Сухой полнорационный корм для активных взрослых собак малых пород весом до 10 килограммов.

Высококачественный белок и углеводы для поддержания активного образа жизни.

Поддержка сильной иммунной системы благодаря сочетанию антиоксидантов и белка высокого качества.

Без добавления искусственных красителей и ароматизаторов.

Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с говядиной и рисом



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Сухой полнорационный корм для взрослых собак малых пород весом до 10 килограммов.

Поддержка прочной иммунной системы благодаря сочетанию антиоксидантов и белка высокого качества.

Уход за деснами и зубами благодаря необходимым питательным веществам и хрустящим крокетам.

Без добавления искусственных красителей и ароматизаторов.

Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с курицей и рисом



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Сухой полнорационный корм для щенков малых пород весом до 10 килограммов.

Высокое содержание протеина и жиров для быстрого и здорового развития вашего щенка.

Способствует развитию прочной естественной защиты благодаря комбинации антиоксидантов и белка высокого качества.

Без добавления искусственных красителей и ароматизаторов.

Консервированный порционный корм

Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с говядиной , картофелем и морковью в подливке



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Консервированный порционный полнорационный корм для взрослых активных собак маленьких пород весом до 10 килограммов.

Высококачественный белок для поддержания активного образа жизни.

Легко усваивается.

Маленькие нежные кусочки для маленьких ротиков.

Без добавления искусственных красителей и консервантов.

Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с курицей , морковью и зеленой фасолью в подливке



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Консервированный порционный полнорационный корм для взрослых собак маленьких пород весом до 10 килограммов.

Антиоксиданты для здоровой иммунной системы.

Легко усваивается.

Маленькие нежные кусочки для маленьких ротиков.

Без добавления искусственных красителей и консервантов.

Purina ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ) с индейкой , морковью и горохом в подливке



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Консервированный порционный полнорационный корм для контроля веса/стерилизованных взрослых собак маленьких пород весом до 10 килограммов.

Стройная фигура благодаря снижению уровня жира (корм содержит на 15% меньше жира по сравнению с кормом Purina ONE® MINI/SMALL для взрослых собак маленьких пород весом до 10 килограммов).

Легко усваивается.

Маленькие нежные кусочки для маленьких ротиков.

Без добавления искусственных красителей и консервантов.