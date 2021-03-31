Чим годувати собак малих порід: 3 тижні – видимий результат з Purina ONE®
Годуйте вашого собаку кормом Purina ONE® протягом 3 тижнів. Спостерігайте видимі зміни за такими ознаками: хороший апетит, енергія та сила, здорове травлення і блискуча шерсть.
Джерело:Purina
Purina ONE® MINI/SMALL
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Високоякісне харчування, адаптоване до потреб собак малих порід (< 10 кілограмів).
Експерти Purina® створили лінійку кормів Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ), спеціально адаптовану до потреб собак малих порід (< 10 кілограмів), яка включає в себе раціони в залежності від індивідуальних особливостей кожного собаки. Смачне повнораціонне харчування представлене маленькими ніжними крокетами та шматочками та відповідає потребам вашого улюбленця.
Purina ONE®. 3 тижні – видимий результат
Дізнайтеся більше про програму "3 тижні" нижче.
Сьогодні. Хороший апетит
Корм сприяє покращенню апетиту. Ваш собака їсть із великим задоволенням, насолоджуючись чудовим смаком корму Purina ONE®.
1 тиждень. Енергія та сила
Тварина сповнена життєвої енергії. У собаки з'являється більше енергії й сили завдяки збалансованому, повнораціонному харчуванню високої якості від Purina ONE®.
2 тиждень. Здорове травлення
Корм сприяє налагодженню здорового травлення. Ви помітите, що випорожнення Вашого собаки стають щільнішими завдяки високій засвоюваності корму Purina ONE®, що також сприяє якісній абсорбції нутрієнтів.
3 тиждень. Блискуча шерсть
У собаки здорова шкіра, блискуча шерсть і сяючі очі. Корм Purina ONE® містить спеціальні поживні речовини, такі як жирні кислоти омега-3 і омега-6, вітаміни і мінеральні речовини, які допомагають підтримувати шкіру здоровою, а шерсть блискучою.
Завжди. Міцний імунітет
Відбувається підтримка міцного імунітету. Комбінація вітамінів і антиоксидантів в кормі Purina ONE® допомагає підтримувати імунну систему Вашого собаки й підтримує здоров'я сьогодні і завтра.
Дізнайтеся більше про високоякісне харчування для собак малих порід:
Оберіть корм Purina ONE® MINI/SMALL для свого улюбленця.
Сухий повнораціонний корм
Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з куркою та рисом
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Сухий повнораціонний корм для активних дорослих собак малих порід вагою до 10 кілограмів.
- Високоякісний білок та вуглеводи для підтримки активного способу життя.
- Підтримка міцної імунної системи завдяки поєднанню антиоксидантів і білку високої якості.
- Без додавання штучних барвників та ароматизаторів.
Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з яловичиною та рисом
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Сухий повнораціонний корм для дорослих собак малих порід вагою до 10 кілограмів.
- Підтримка міцної імунної системи завдяки поєднанню антиоксидантів і білку високої якості.
- Догляд за яснами та зубами завдяки необхідним поживним речовинам і хрустким крокетам.
- Без додавання штучних барвників та ароматизаторів.
Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з куркою та рисом
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Сухий повнораціонний корм для цуценят малих порід вагою до 10 кілограмів.
- Високий вміст протеїну та жирів для швидкого і здорового розвитку вашого цуценяти.
- Сприяє розвитку міцного природного захисту завдяки комбінації антиоксидантів і білку високої якості.
- Без додавання штучних барвників та ароматизаторів.
Консервований порційний корм
Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з яловичиною, картоплею та морквою у підливці
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Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих активних собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів.
- Високоякісний білок для підтримки активного способу життя.
- Легко засвоюється.
- Маленькі ніжні шматочки для маленьких ротиків.
- Без додавання штучних барвників та консервантів.
Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з куркою, морквою та зеленою квасолею у підливці
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Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів.
- Антиоксиданти для здорової імунної системи.
- Легко засвоюється.
- Маленькі ніжні шматочки для маленьких ротиків.
- Без додавання штучних барвників та консервантів.
Purina ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) з індичкою, морквою та горохом у підливці
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Консервований порційний повнораціонний корм для контролю ваги/стерилізованих дорослих собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів.
- Струнка статура завдяки зниженню рівня жиру (корм містить на 15% менше жиру у порівнянні з кормом Purina ONE® MINI/SMALL для дорослих собак маленьких порід вагою до 10 кілограмів).
- Легко засвоюється.
- Маленькі ніжні шматочки для маленьких ротиків.
- Без додавання штучних барвників та консервантів.
Візьміть участь в програмі "3 тижні" від Purina ONE® та оцініть видимий результат поліпшення здоров'я вашого собаки.
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