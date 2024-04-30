Корги Лаки из Украины стал моделью для статуи Елизаветы II: как выглядит в реальной жизни

В британском графстве Ратленд на днях открыли двухметровую статую королевы Елизаветы II, которая считается первым постоянным памятником покойной королеве. Статуя была создана скульптором Хайвелом Претли, и изображает ее в окружении трех собак породы корги, ее любимых домашних питомцев.

Благодаря случайному стечению обстоятельств собака украинки Антонины Кириленко стала моделью для одной из этих королевских собак. Корги, по имени Лаки, привлек внимание скульптора, который решил использовать собаку как прототип для скульптуры того, что стоит на задних лапах у ног Елизаветы.

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Моделью для памятника Елизавете II стал корги из Украины

Бронзовый монумент установлен рядом с библиотекой в Океме. Он был открыт на 98-й день рождения покойного монарха.

Елизавета II изображена в церемониальной одежде с диадемой Георга IV на голове, поясом Ордена Подвязки на платье. Что интересно, у ее ног расположились три собаки корги. Один из них – украинец.

Монумент Елизавете II, рядом с которой ее любимые собаки корги / Фото royalfamily_windsor

Так, одной из моделей для королевских собак стал пес украинки Антонины Кириленко. Скульптор Хайвелл Претли, который изобразил королеву в окружении ее любимцев, сказал, что Лаки действительно был собачьей моделью.

Как-то муж Антонины взял домашнего любимца на прогулку. Мужчина и пес шли через один из лондонских парков, где их заметил скульптор Гайвел Претли. Скульптор подумал, что Лаки, который гуляет со своим хозяином, может стать идеальной "моделью"... Наш корги позировал для будущего постамента, где собака стоит на задних лапах,

– говорит Антонина.

Она также похвалила скульптора за его старательный и ответственный подход к работе. Он потратил значительное количество времени на построение связи с корги Лаки, вовлекая его в игру. Скульптор Претли сделал много фотографий и зарисовок своего собачьего объекта от руки. Антонина выразила свое восхищение тщательным процессом создания памятника и вниманием к деталям.

Корги Лаки в реальной жизни / Фото из инстаграма @antonina_kyrylenko

Заметим, Лаки родился в киевском питомнике в 2019 году. Оттуда его забрала Антонина Кириленко. А в 2020 году они переехали в Лондон.

Лаки с хозяйкой / Фото из инстаграма @antonina_kyrylenko

Из-за локдауна и бумажной бюрократии перевезти домашнего любимца в Лондон удалось только через год. Лаки пришлось путешествовать трое суток и проехать пять стран, чтобы воссоединиться с хозяйкой. Но это точно не было зря, ведь теперь он позирует на задних лапах возле королевы Елизаветы II.