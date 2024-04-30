Завдяки випадковому збігу обставин собака українки Антоніни Кириленко стала моделлю для однієї з цих королівських собак. Коргі, на ім'я Лакі, привернув увагу скульптора, який вирішив використати собаку як прототип для скульптури того, що стоїть на задніх лапах біля ніг Єлизавети.

Читайте також Була 6 днів без їжі та води: у США випадково відправили кішку в посилці Amazon

Моделлю для пам'ятника Єлизаветі II став коргі з України

Бронзовий монумент встановлений поряд із бібліотекою в Окемі. Він був відкритий на 98-й день народження покійного монарха.

Єлизавета II зображена у церемоніальному одязі з діадемою Георга IV на голові, поясом Ордена Підв'язки на сукні. Що цікаво, біля її ніг розташувалися три собаки коргі. Один з них – українець.

Монумент Єлизаветі II, поруч із якою її улюблені собаки коргі / Фото royalfamily_windsor

Так, однією з моделей для королівських собак став пес українки Антоніни Кириленко. Скульптор Хайвелл Претлі, який зобразив королеву в оточенні її улюбленців, сказав, що Лакі справді був собачою моделлю.

Якось чоловік Антоніни взяв домашнього улюбленця на прогулянку. Чоловік і пес ішли через один із лондонських парків, де їх помітив скульптор Гайвел Претлі. Скульптор подумав, що Лакі, який гуляє зі своїм господарем, може стати ідеальною "моделлю"… Наш коргі позував для майбутнього постаменту, де собака стоїть на задніх лапах,

– каже Антоніна.

Вона також похвалила скульптора за його старанний і відповідальний підхід до роботи. Він витратив значну кількість часу на побудову зв'язку з коргі Лакі, залучаючи його до гри. Скульптор Претлі зробив багато фотографій та замальовок свого собачого об'єкту від руки. Антоніна висловила своє захоплення ретельним процесом створення пам'ятника та увагою до деталей.

Коргі Лакі у реальному житті / Фото з інстаграму @antonina_kyrylenko

Зауважимо, Лакі народився у київському розпліднику у 2019 році. Звідти його забрала Антоніна Кириленко. А 2020 року вони переїхали до Лондона.

Лакі з господинею / Фото з інстаграму @antonina_kyrylenko

Через локдаун і паперову бюрократію перевезти домашнього улюбленця до Лондона вдалося тільки через рік. Лакі довелося подорожувати три доби та проїхати п'ять країн, щоб возз'єднатися з господинею. Але це точно не було даремно, адже тепер він позує на задніх лапах біля королеви Єлизавети II.