Калифорнийские кондоры официально считаются исчезающим видом. Лишь недавно оказалось, что птенцы кондоров могут рождаться благодаря непорочному зачатию.

Такую необычную возможность обнаружили исследователи из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего. Необычный случай они описали в статье.

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Кондоры, родившиеся без зачатия

Бесполое размножение, или партеногенез, встречается у многих животных. К нему способны медоносные пчелы, ящерицы, сверчки и даже акулы. У птиц, в том числе и кондоров, он наблюдается нечасто и обычно связан с отсутствием самцов.

Исследователи обнаружили двух самцов калифорнийских кондоров, вылупившихся из неоплодотворенных яиц. У них нет генетического родства ни с кем, кроме собственных матерей. Однако раньше эти самки уже несли яйца после спаривания с самцами. На момент появления "непорочно зачатых" птенцов у них не было проблем с доступом к самцам.



Кондоры оказались способными к партеногенезу / Фото с Unsplash

Это первый случай партеногенеза в условиях, когда у самки птицы не было препятствий для спаривания, отмечают авторы работы. Они предполагают, что подобное может происходить и у других видов, однако остается незамеченным.

Что известно о кондорах

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.

Источник: Википедия