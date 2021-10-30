Такую необычную возможность обнаружили исследователи из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего. Необычный случай они описали в статье.
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Кондоры, родившиеся без зачатия
Бесполое размножение, или партеногенез, встречается у многих животных. К нему способны медоносные пчелы, ящерицы, сверчки и даже акулы. У птиц, в том числе и кондоров, он наблюдается нечасто и обычно связан с отсутствием самцов.
Исследователи обнаружили двух самцов калифорнийских кондоров, вылупившихся из неоплодотворенных яиц. У них нет генетического родства ни с кем, кроме собственных матерей. Однако раньше эти самки уже несли яйца после спаривания с самцами. На момент появления "непорочно зачатых" птенцов у них не было проблем с доступом к самцам.
Кондоры оказались способными к партеногенезу / Фото с Unsplash
Это первый случай партеногенеза в условиях, когда у самки птицы не было препятствий для спаривания, отмечают авторы работы. Они предполагают, что подобное может происходить и у других видов, однако остается незамеченным.
Что известно о кондорах
Источник: Википедия
- Калифорнийские кондоры – вид вымирающих птиц. В конце 1980-х годов осталось только 22 особи. Теперь их количество удалось довести до 500 особей.
- Эта птица относится к семейству грифов. Кондор – самая большая летающая птица Западного полушария, также это самый большой падальщик в мире.
- Рост этих птиц достигает 130 сантиметров, а вес – почти 15 килограммов. Эти птицы обитают на тихоокеанском побережье Южной Америки и в Андах. Размах крыльев кондора достигает не менее трех метров.
- Кондоры живут на высоких скалах, чтобы им было легче взлетать. Питаются преимущественно падалью, а также яйцами и птенцами других птиц.
- Они считаются долгожителями, потому что могут прожить более 70 лет.