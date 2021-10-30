Таку незвичну можливість виявили дослідники з Альянсу дикої природи зоопарку Сан-Дієго. Незвичайний випадок вони описали у науковій статті.
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Кондори, які народилися без зачаття
Безстатеве розмноження, або партеногенез, зустрічається у багатьох тварин. До нього здатні медоносні бджоли, ящірки, цвіркуни і навіть акули. У птахів, зокрема і кондорів, він спостерігається нечасто і зазвичай пов'язаний з відсутністю самців.
Дослідники виявили двох самців каліфорнійських кондорів, що вилупилися з незапліднених яєць. Вони не мають генетичної спорідненості ні з ким, крім власних матерів. Однак раніше ці самки вже несли яйця після спарювання із самцями. На момент появи "непорочно зачатих" пташенят вони не мали проблем із доступом до самців.
Кондори виявилися здатними до партеногенезу / Фото з Unsplash
Це перший випадок партеногенезу в умовах, коли самка птаха не мала перешкод для спарювання, зазначають автори роботи. Вони припускають, що подібне може відбуватися і в інших видів, однак залишається непоміченим.
Що відомо про кондорів
Джерело: Вікіпедія
- Каліфорнійські кондори – вид птахів, що вимирає. Наприкінці 1980-их років залишилося лише 22 особини. Наразі їхню кількість вдалося довести до 500 особин.
- Цей птах належить до сімейства грифів. Кондор – найбільший літаючий птах Західної півкулі, також це найбільший падальщик у світі.
- Зріст цих птахів досягає 130 сантиметрів, а вага – майже 15 кілограмів. Ці птахи мешкають на тихоокеанському узбережжі Південної Америки та в Андах. Розмах крил кондора сягає щонайменше трьох метрів.
- Кондори живуть на високих скелях, щоб їм було легше злітати. Харчуються переважно падаллю, а також яйцями й пташенятами інших птахів.
- Вони вважаються довгожителями, оскільки можуть прожити понад 70 років.