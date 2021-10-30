Таку незвичну можливість виявили дослідники з Альянсу дикої природи зоопарку Сан-Дієго. Незвичайний випадок вони описали у науковій статті.

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Кондори, які народилися без зачаття

Безстатеве розмноження, або партеногенез, зустрічається у багатьох тварин. До нього здатні медоносні бджоли, ящірки, цвіркуни і навіть акули. У птахів, зокрема і кондорів, він спостерігається нечасто і зазвичай пов'язаний з відсутністю самців.

Дослідники виявили двох самців каліфорнійських кондорів, що вилупилися з незапліднених яєць. Вони не мають генетичної спорідненості ні з ким, крім власних матерів. Однак раніше ці самки вже несли яйця після спарювання із самцями. На момент появи "непорочно зачатих" пташенят вони не мали проблем із доступом до самців.

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Кондори виявилися здатними до партеногенезу / Фото з Unsplash

Це перший випадок партеногенезу в умовах, коли самка птаха не мала перешкод для спарювання, зазначають автори роботи. Вони припускають, що подібне може відбуватися і в інших видів, однак залишається непоміченим.

Що відомо про кондорів

Джерело: Вікіпедія

  • Каліфорнійські кондори – вид птахів, що вимирає. Наприкінці 1980-их років залишилося лише 22 особини. Наразі їхню кількість вдалося довести до 500 особин.
  • Цей птах належить до сімейства грифів. Кондор – найбільший літаючий птах Західної півкулі, також це найбільший падальщик у світі.
  • Зріст цих птахів досягає 130 сантиметрів, а вага – майже 15 кілограмів. Ці птахи мешкають на тихоокеанському узбережжі Південної Америки та в Андах. Розмах крил кондора сягає щонайменше трьох метрів.
  • Кондори живуть на високих скелях, щоб їм було легше злітати. Харчуються переважно падаллю, а також яйцями й пташенятами інших птахів.
  • Вони вважаються довгожителями, оскільки можуть прожити понад 70 років.