Никаких упряжек: конь, который любит гонять мяч – веселые видео
Темнокожий фризский жеребец не похож на других лошадей. Он слишком элегантен, чтобы быть запряженным в карету. Однако Зервас обожает играть мячом и у него даже есть своя страничка в Инстаграме.
Источник:Инстаграм-страница Zervas Zer Amor
Зервас живет у побережья Мексиканского залива в американском штате Алабама. Он довольно экзотической породы, которая появилась в провинции Фризланд на севере Нидерландов. Фризские лошади дважды побывали на грани вымирания, но их спасли нидерландские коневоды.
Читайте также Спасли двух друзей в США лошадь и пони на сутки застряли в болоте – трогательное видео
Инстаграм-страница Зерваса полна фотографиями и видео, где он играется мячом. Очевидно лошадь просто не может жить без своей любимой игрушки.
Веселое воскресенье
Так подписал сообщение хозяин коня. В ролике можно увидеть, с какой радостью Зервас бегает вокруг с большим красным мячом.
Опрокидывание мяча
Не меньшее удовольствие лошадь получает от игры со своим хозяином.
Зервас выглядит невероятно – блестящая шерсть вороного окраса, длинная гривка с вплетенными украшениями. Сразу заметно, что за конем хорошо ухаживают. Так почему бы ему не веселиться!
Это Серебряное ожерелье очень ему к лицу!
Поделиться новостью