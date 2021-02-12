Темнокожий фризский жеребец не похож на других лошадей. Он слишком элегантен, чтобы быть запряженным в карету. Однако Зервас обожает играть мячом и у него даже есть своя страничка в Инстаграме.

Зервас живет у побережья Мексиканского залива в американском штате Алабама. Он довольно экзотической породы, которая появилась в провинции Фризланд на севере Нидерландов. Фризские лошади дважды побывали на грани вымирания, но их спасли нидерландские коневоды.

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Инстаграм-страница Зерваса полна фотографиями и видео, где он играется мячом. Очевидно лошадь просто не может жить без своей любимой игрушки.

Веселое воскресенье

Так подписал сообщение хозяин коня. В ролике можно увидеть, с какой радостью Зервас бегает вокруг с большим красным мячом.

Опрокидывание мяча

Не меньшее удовольствие лошадь получает от игры со своим хозяином.

Зервас выглядит невероятно – блестящая шерсть вороного окраса, длинная гривка с вплетенными украшениями. Сразу заметно, что за конем хорошо ухаживают. Так почему бы ему не веселиться!

Это Серебряное ожерелье очень ему к лицу!