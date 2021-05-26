Порода комондор: собаки с удивительной шерстью, что напоминает швабру или дреды

Если вы увидите собачку породы комондор, то вряд ли спутаете ее с кем-то другим. Он огромный и у него своеобразная шерсть, которая сама по себе сплетается в жгутики.

Комондоры, или венгерские овчарки – приветливые и хорошо выполняют команды. Впрочем, уход за их специфической шерстью отнимает много времени у хозяев. Все по очереди о комондоре рассказываем ниже.

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Происхождение породы

Порода комондор возникла очень давно, поэтому точно определить ее происхождение довольно сложно. Комондор происходит от тибетских собак, и эта порода пришла из Азии с половцами, родина которых могла быть недалеко от реки Хуанхэ.

Половцы осели на территории современной Венгрии, поэтому эту собаку также называют венгерской овчаркой. Название породы по стандарту – "комондор". С итальянского слово переводится, как "король собак" – мадьяры так называли белых собак-пастухов .



Комондор – древняя порода, которую привели с собой кочевники / Фото animalsik.com

Комондора считают королем среди пород венгерских белых пастушьих собак вот уже более 10 веков. Порода комондора тесно связана с южнорусской овчаркой и считается родственной.

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У комондора также есть "младший брат" – собака породы пули. Характерная разница между ними в размерах – пули напоминает вдвое или втрое уменьшенную копию комондора.



Пули значительно меньше, чем комондор / Фото с wikipedia.org

Главное о внешности комондора

Комондор – это крупная порода собак: многие из представителей имеют рост более 76 сантиметров. Это одна из самых крупных пород собак.

По стандарту породы, по FCI, цвет шерсти комондора может быть только оттенка слоновой кости, то есть айвори.



Комондоры не бывают черного или серого цвета / Фото animalsik.com

У комондоров крепкое тело, сильная мускулатура, длинные ноги и короткая спина. Хвост держится с небольшим завитком.

Тело покрыто тяжелой спутанной шерстью длиной около 20 – 27 сантиметров. Жгуты напоминают дреды или швабру.

Комондоры не рождаются сразу с "дредами": шерсть у щенка мягкая и пушистая. Однако она становится волнистой и начинает скручиваться во время взросления щенка.

Полностью зрелая шерсть в виде жгутов образуется естественным путем из мягкого подшерстка и грубой внешней шерсти.

Груминг: то, без чего комондор не сможет полноценно жить

Верхняя шерсть комондора грубая, а подшерсток – мягкий. Оба слоя шерсти объединяются, скручиваясь в шнурочки, которые со временем достигают уровня пола, если их не укорачивать.

Обязательно нужно проверять собаку после прогулки, поскольку везде, где он ходит, на него липнут листья и мелкие веточки. Важно: шерсть не стоит расчесывать.



Шерсть комондора легко пачкается, но значительно труднее очищается / Фото animalsik.com

За жгутиками стоит ухаживать, разделяя новую отросшую шерсть от кожи. Это следует делать каждые два месяца. Заводчик или другой собаковод должен показать новым владельцам, как это делать.

Процедура ухода за шерстью требует много времени, но о ней не следует забывать ни в коем случае. Если не ухаживать за "дредами" комондора, они сплетутся в огромные клубки, будут тянуть кожу собаки, причиняя ему боль.

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Характер комондора

Комондор создан для охраны скота. Его темперамент подобный темпераменту большинства собак, которые охраняют скот: он спокойный и уравновешенный, когда все в норме.

В случае опасности собака без боязни защитит своих подопечных. Его воспитали, чтобы думать и действовать независимо и самостоятельно принимать решения.



Комондор защитит в случае угрозы, но в целом является спокойной собакой / Фото animalsik.com