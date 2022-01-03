Когда хозяин слишком занят: как сообразительный попугай привлек его внимание – милое видео
3 января 2022 , 12:14Читати новину українською
Источник:ютуб-канал ViralHog
Маленькая птица больше всего хотела, чтобы хозяин ее погладил. Но мужчина работал и не мог уделить внимание пернатому другу.
Попугайчик не мог терпеть, что его игнорируют, и начал первым проявлять инициативу. Он уперся головой в палец своего человека и замер в такой позиции.
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Начал гладить палец
Затем птица стала гладить палец хозяина. Она делала это настолько мило, что человек не сдержался и погладил малыша в ответ.
Такие дружелюбные попугаи встречаются нечасто – поэтому видео с птичкой буквально растрогало пользователей сети.
Попугай хочет, чтобы его погладили: смотрите видеоКаждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, что идеально подойдет вашему любимцу.
Зрители комментируют видео:
- "Это настолько неотразимо, что я никогда бы не смог закончить работу на этом компьютере".
- "О нет! Давайте этой сладкой птице все, что она пожелает, всегда!"
- "Погладьте его, этот детеныш никогда не должен ждать! Такой милый малыш".
- "Такое волшебное! Я бы смотрел это снова и снова".
- "Что за ангельская птичка!".
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