Попугайчик не мог терпеть, что его игнорируют, и начал первым проявлять инициативу. Он уперся головой в палец своего человека и замер в такой позиции.

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Начал гладить палец

Затем птица стала гладить палец хозяина. Она делала это настолько мило, что человек не сдержался и погладил малыша в ответ.

Такие дружелюбные попугаи встречаются нечасто – поэтому видео с птичкой буквально растрогало пользователей сети.

Попугай хочет, чтобы его погладили: смотрите видео

Зрители комментируют видео:

  • "Это настолько неотразимо, что я никогда бы не смог закончить работу на этом компьютере".
  • "О нет! Давайте этой сладкой птице все, что она пожелает, всегда!"
  • "Погладьте его, этот детеныш никогда не должен ждать! Такой милый малыш".
  • "Такое волшебное! Я бы смотрел это снова и снова".
  • "Что за ангельская птичка!".

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