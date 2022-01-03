Попугайчик не мог терпеть, что его игнорируют, и начал первым проявлять инициативу. Он уперся головой в палец своего человека и замер в такой позиции.

Интересно Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Начал гладить палец

Затем птица стала гладить палец хозяина. Она делала это настолько мило, что человек не сдержался и погладил малыша в ответ.

Такие дружелюбные попугаи встречаются нечасто – поэтому видео с птичкой буквально растрогало пользователей сети.

Попугай хочет, чтобы его погладили: смотрите видео

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, что идеально подойдет вашему любимцу.

Зрители комментируют видео:

"Это настолько неотразимо, что я никогда бы не смог закончить работу на этом компьютере".

"О нет! Давайте этой сладкой птице все, что она пожелает, всегда!"

"Погладьте его, этот детеныш никогда не должен ждать! Такой милый малыш".

"Такое волшебное! Я бы смотрел это снова и снова".

"Что за ангельская птичка!".

Вам понравится Хозяева сделали для ужа шапочку Санты: видео "прогулки" пресмыкающегося