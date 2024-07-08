Ни капельки стресса: горбатые киты чувствовали себя в океане действительно хорошо только в один период

Океан, который охватывает большую часть поверхности Земли, служит средой обитания для различных морских обитателей, включая крупнейших животных планеты – китов. Недавнее исследование было направлено на определение конкретных периодов, в течение которых горбатые киты испытывали наибольшее удовольствие от своей океанической среды.

Для этого команда из Университета Квинсленда использовала фото, сделанные дронами, и образцы жира, которые были собраны у морских гигантов во время их миграции в 2020 и 2021 годах. Эти данные помогли оценить здоровье вида во время беспрецедентных изменений в человеческой деятельности.

Читайте также Порхай как бабочка: 2000-килограммовые бегемоты не умеют плавать, но летают – забавные видео

Когда горбатые киты были самыми счастливыми в океане?

Эта популяция горбатых китов смогла успешнее всего восстановиться после китобойного промысла, в результате которого погибло невероятное количество китов. В рамках нового исследования ученые стремились использовать новейшие инструменты, чтобы оценить здоровье китов.

Фото, полученные с дронов, позволили оценить размер и состояние тел китов. Эти данные являются важными показателями запасов энергии, используемых во время длительной ежегодной миграции и интенсивного периода размножения,

– говорится в сообщении.

В то же время анализ образцов китового жира и кожи позволяет исследователям оценить гормональные профили и экспрессию генов, связанных со стрессом, энергетическими запасами и иммунным здоровьем этих морских животных.

Результаты исследования указывают на значительное снижение концентрации кортизола у горбатых китов в 2021 году по сравнению с 2020 годом. По мнению исследователя Лински, эти физиологические изменения свидетельствуют об уменьшении экологических стрессов в течение двух лет пандемии COVID-19.

Авторы исследования считают, что на улучшение здоровья китов повлияли сразу несколько факторов, а именно:

смещение климата в сторону более прохладного Ла-Нинья;

драматические изменения в деятельности человека во время пандемии.

Исследователи также определили фактор, способствующий снижению уровня гормонов стресса у антарктических китов: уменьшение загрязняющих веществ в определенных водоемах, где киты питаются.