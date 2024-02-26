Не хватает доказательств: Книга рекордов Гиннеса лишила Бобби титула самой старой собаки в истории

Книга рекордов Гиннеса лишила Бобби, которому якобы был 31 год, титула самой старой собаки за всю историю. Заявили, что мало доказательств.

Марк МакКинли, директор по документации GWR, сказал, что владелец Бобби Леонель Коста был проинформирован об этом решении, и GWR "с радостью оценит любые доказательства, если мы их получим".

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Бобби лишили титула самой старой собаки в истории

Запись Бобби была отозвана после того, как расследование было проведено в соответствии с процедурой проверки и апелляции организации, которая занимается ведением документации.

После обеспокоенности, высказанной ветеринарами и другими экспертами как в частном порядке, так и в рамках публичных комментариев, а также результатов расследований, проведенных некоторыми средствами массовой информации, мы посчитали важным начать обзор послужного списка Бобби,

– сказал МакКинли.

Он заявил, что расследование установило, что доказательств возраста Бобби недостаточно. Все представленные доказательства возраста Бобби были получены с помощью данных микрочипа из базы данных правительства Португалии. Расследование показало, что микрочип Бобби был установлен в 2022 году, когда Португалия не требовала подтверждения возраста для собак, родившихся до 2008 года.

Собака Бобби / Фото Guinness World Records

По словам МакКинли, поскольку в дополнительном ветеринарном заключении, представленном как доказательство возраста Бобби, также упоминаются данные микрочипа, у них не осталось убедительных доказательств, которые могли бы окончательно подтвердить дату рождения Бобби.

Без каких-либо убедительных доказательств, доступных нам прямо сейчас, мы просто не можем сохранить Бобби как рекордсмена и честно заявлять, что поддерживаем высокие стандарты, которые мы установили для себя,

– подытожил он.

МакКинли сообщил, что организация еще не определила нового обладателя титула.