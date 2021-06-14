Кошка потерялась в горах и одолела высоту более чем 3 тысячи метров, ища хозяев

В Швейцарии туристы на высокогорье нашли уставшую и потерянную кошку. Она одолела гору более чем 3 тысячи метров и сделала это не один раз.

Прежде чем спуститься на равнину и найти своих хозяев, киса прошла нелегкий путь. Трудно представить, что пережила четырехлапая, когда отбилась от цивилизации и оказалась одна на высокогорье.

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Киса несколько раз поднималась на гору

Сирил Рорер и Эрик Рорер поднимались на гору Бритсен в Швейцарии. Около 4:30 утра на высоте примерно 1 200 метров над уровнем моря ребята услышали мяуканье кота в лесу. Это сначала удивило и даже испугало ребят. Впоследствии к ним подбежала полосатая киса, которая просилась на руки и не отходила от туристов.



Ребята не могли просто покинуть ее на горе / Фото SWNS

К вершине горы оставалось еще почти 2 300 метров, и туристы не могли ни оставить кошку на произвол судьбы, ни отказаться от маршрута. Поэтому четырехлапая шла длинным путем за ними в гору. Так она дошла до высоты в 3 000 метров над уровнем моря.



Киса мужественно поднималась горой вместе с туристами / Фото SWNS

Мы точно были растеряны. Мне было очень жаль кошку. Она была действительно обессиленная на хребте под вершиной,

– рассказал Сирил.

Киса была очень уставшей, иногда Сирил или Эрик брали ее на руки, или клали сверху на свои рюкзаки. От морозного покрова горы у кошки кровоточили лапки.

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В конце концов ребята встретили туристов, которые спускались на равнину в город. Они отдали ее этой группе. Внизу ее уже ждали хозяева. Как оказалось, киса пропала без вести четыре дня назад.



Иногда ребята брали ее на руки и тащили на себе / Фото SWNS

За два дня до этого она также пошла с другими туристическими группами на пик. То есть киса несколько раз преодолела гору, прежде чем встретилась с хозяевами.

Животные делают странные вещи. И они гораздо жестче людей. Они никогда не сдадутся. Несмотря на то, что им на самом деле больно,

– подытожил один из парней.

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