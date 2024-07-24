Будут рядом едва ли не до последнего вздоха хозяина: какие 10 пород собак меньше всего болеют
Источник:The Scotsman
Рассматривая возможность завести собаку в своей семье, важно знать о потенциальных проблемах со здоровьем, которые могут быть присущи определенным породам собак. Чтобы обеспечить содержание и здоровье домашнего любимца, рекомендуем ознакомиться с десятью самыми здоровыми породами собак.
Конечно, нет никакой гарантии, что у собаки не возникнут проблемы, но некоторые имеют меньшую вероятность, чем другие. Поэтому 10 пород, которые меньше всего болеют, – далее в материале!
Читайте также Это не совпадение: почему собаки удивительным образом внешне похожи на своих хозяев
Кинологи назвали 10 пород собак, которые меньше всего болеют
- Австралийская пастушья собака
Австралийская овчарка была признана самой здоровой породой собак. Согласно Книге рекордов Гиннеса, собака этой породы, по имени Блуи, удерживает титул самой старой собаки в мире, дожив до 29 лет.
Австралийская пастушья собака / Фото Unsplash
Несмотря на распространенное мнение, что долголетие не всегда равно крепкому здоровью, австралийская овчарка продолжает демонстрировать незаурядное здоровье и жизнеспособность.
- Немецкий пинчер
Немецкие пинчеры не страдают от каких-либо специфических для этой породы заболеваний, кроме распространенных жалоб на глаза и бедра, которые могут возникнуть во взрослом возрасте. Специалисты рекомендуют регулярные физические упражнения и надлежащий уход для поддержания долгой и здоровой жизни этих собак.
Немецкий пинчер / Фото akc.org
- Гаванская собака
Гаванская порода, наряду с другими малыми породами собак, имеет более высокий риск развития проблем с печенью и почками по сравнению с крупными породами собак. Однако, несмотря на эту потенциальную угрозу для здоровья, гаванские собаки, как правило, сохраняют крепкое здоровье в течение большей части своей жизни.
Гаванская собака / Фото akc.org
- Пудель
Пудели всех трех размеров – стандартный, миниатюрный и большой – имеют хорошее здоровье, живут до 18 лет, а проблемы с суставами и глазами поражают только старших собак.
- Чихуахуа
Порода собак чихуахуа, известна как самая маленькая в мире, также является одной из самых здоровых. Исследователи обнаружили, что эти крошечные собаки имеют очень мало специфических для породы заболеваний, а у старших собак потенциально могут возникать проблемы с глазами и сердцем, подобные тем, что наблюдаются у людей.
Также в топ-10 входят:
- Борзая.
- Бигль.
- Эрдельтерьер.
- Сибирский хаски.
- Бордер-колли.