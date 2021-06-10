Опасные диверсанты, запрещенные предметы и несколько минут, чтобы обезвредить противника. По словам кинологов, для 11 собак-участников такое упражнение – лишь разминка. Ведь в реальной жизни им приходится сталкиваться и с более экстремальными задачами.

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Кинологи со всей Украины соревновались в Винницкой области

"У нас вернулись собаки из зоны боевых действий. Они работали там в течение месяца по блокпостам и изымали схроны боеприпасов, гранат РГД", – рассказал начальник кинологической службы Западного ОТО Нацгвардии Украины Дмитрий Мазурик.

Один из этапов соревнований среди служебных собак Западного региона – общий курс, во время которого они должны четко выполнять команды кинолога. Как звуковые, так и жестовые.



Кинологи Нагцвардии со служебными собаками / Фото "День"

Дмитрий Ковалишин и его напарник, немецкая овчарка по кличке Идол, проходят военную службу в Хмельницке. Итого уже 5 лет, и не впервые участвуют в соревнованиях. Военный тандем выполняет боевые задачи не только на соревнованиях, но и неоднократно в зоне проведения АТО и операции Объединенных сил.

У нас можно иметь свою служебную собаку. Она идет по договору и обеспечение дает государство,

– отметил старший кинолог воинской части 3053 Нацгвардии Украины.

Все собаки-участники имеют специальную подготовку для выполнения военных задач. В частности, их обучили розыскному делу, которое охватывает охрану блокпостов, территории, и задержание правонарушителей.



Соревнования кинологов в Винницкой области / Фото "День"

Еще одна из задач – это поиск оружия и взрывчатки. Основное требование – за 5 минут найти боеприпасы в автомобиле. О выполнении миссии четвероногий сигнализирует своему напарнику.

Чтобы собака не только выполняла команды, но и доверяла им крайне важную личную связь. Кинолог Ярослав Назаров отметил, при дрессировке стоит придерживаться 3 основных правил:

любовь к собаке;

терпение;

постоянный труд над собой и над четвероногим

По итогам 4-дневных соревнований судьи отметили высокий уровень подготовки нацгвардейцев-кинологов и их питомцев из воинских частей Хмельницкого, Львова и Калиновки.



Награждение победителей соревнования по многоборью кинологов / Фото "День"

Кинологи Нацгвардии соревновались в Винницкой области: смотрите видео 24 канала

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