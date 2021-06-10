Небезпечні диверсанти, заборонені предмети та декілька хвилин, аби знешкодити противника. За словами кінологів, для 11 собак-учасників така вправа – лише розминка. Адже в реальному житті їм доводиться стикатись і з більш екстремальними завданнями.

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Кінологи зі всієї України змагалися на Вінниччині

"У нас повернулися собаки з зони бойових дій. Вони працювали там протягом місяця по блокпостах і вилучали схрони боєприпасів, гранат РГД", – розповів начальник кінологічної служби Західного ОТО Нацгвардії України Дмитро Мазурик.

Один з етапів змагань серед службових собак Західного регіону – загальний курс, під час якого вони мають чітко виконувати команди кінолога. Як звукові, так і жестові.



Кінологи Нацгцвардії зі службовими собаками / Фото "День"

Дмитро Ковалишин та його напарник, німецька вівчарка на прізвисько Ідол, проходять військову службу у Хмельницьку. Разом вже 5 років і не вперше беруть участь у змаганнях. Військовий тандем виконує бойові завдання не лише на змаганнях, але і неодноразово в зоні проведення АТО й Операції Об'єднаних сил.

У нас можна мати свою службову собаку. Вона йде за договором і забезпечення дає держава,

– відзначив старший кінолог військової частини 3053 Нацгвардії України.

Всі собаки-учасники мають спеціальну підготовку для виконання військових завдань. Зокрема, їх навчили розшукової справи, яка охоплює охорону блокпостів, території, та затримання правопорушників.



Змагання кінологів на Вінниччині / Фото "День"

Ще одне з завдань – це пошук зброї та вибухівки. Основна вимога – за 5 хвилин знайти боєприпаси у автомобілі. Про виконання місії чотирилапий сигналізує своєму напарнику.

Аби собака не лише виконував команди, але і довіряв ними вкрай важливий особистий зв'язок. Кінолог Ярослав Назаров зауважив, при дресируванні варто дотримуватись 3 основних правил:

любов до собаки;

терпіння;

постійна праця над собою і над чотирилапим

За результатами 4-денних змагань судді відзначили високий рівень підготовки нацгвардійців-кінологів та їхніх вихованців з військових частин Хмельницького, Львова та Калинівки.



Нагородження переможців змагання з багатоборства кінологів / Фото "День"

Кінологи Нацгвардії змагалися на Вінниччині: дивіться відео 24 каналу

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